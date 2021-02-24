Şırnak'ta Gara şehitleri için PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi

Memur-Sen öncülüğünde düzenlenen, "Şırnak teröre karşı tek ses, tek yürek" yürüyüşü için sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.Ellerinde Türk bayrakları bulunan kent sakinleri, "Şırnak teröre karşı tek yürek", "terörü lanetliyoruz" pankartları açtı.

"Şırnak teröre karşı omuz omuza", "Şehitler canlarımızdır", "PKK bitecek, acı dinecek" yazılı dövizler ile Gara'da şehit edilen Türk vatandaşlarının fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak Atatürk Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında kentteki camilerde sala okundu.

Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından şehitler için dua edildi.

Burada basın açıklaması yapan Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, şehitleri anmak, terör örgütü PKK'yı lanetlemek için bir araya geldiklerini belirterek, Gara'da şehit düşen vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

"PKK terör örgütünün bu cinayetlerini kınamayanlar suça ortaktır"

"Şırnak tek yürek, devletinin yanında, terörün karşısındadır. Emperyalizm için maşalık yapan terör örgütü, kanlı ellerini uzatmaya cüret ettiği her yerde ardında bir vahşet bıraktı. Türkiye'de bir arada özgürlük, refah ve barış içinde yaşamak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz ve PKK'ya, 'Ektiğiniz fitne ile sizi de bu topraklardan söküp atacağız.' diyoruz." ifadelerini kullanan Çatı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz insan haklarından, demokrasiden, hak ve hukuktan açıldığında riyakarca mangalda kül bırakmayanların geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susması bir kez daha maskelerini düşürmüştür. 13 silahsız, masum insanın alçakça infazından, demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle, onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenler, ülkemizde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları sorumludur. 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan ve alıkonulan 13 kişi alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan sivil görünümlü alçaklar var. PKK terör örgütünün bu cinayetlerini kınamayanlar suça ortaktır."