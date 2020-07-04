Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı

8. Hudut Bölük Komutanlığında görevli iken sorumluluk bölgesinde bulunan ve şu anki adı 2. Hudut Bölük Komutanlığı Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka Karakolu olan Karataş Karakolunun 400 metre güneyinde 16 Haziran 1990'da kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan Amasyalı Piyade Teğmen Zafer Toka'nın şehit edilmesiyle ilgili o dönemin görgü tanıklarının ifadeleri incelendi.

Uzun süren incelemeler sonunda, tanıkların ifadesinde adı geçen şüpheli "Salih" isimli kişinin, Suriye'nin Afrin-Racu bölgesindeki Mamul Uşağı köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salih Osman olduğu tespit edildi.