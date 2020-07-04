Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor salgın korona corona
Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi
Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi...
Bakan Varank: Türkiye'de OSB'siz şehir kalmadı
Bakan Varank: Türkiye'de OSB'siz şehir...
Lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek
Lunapark ve tematik parklar 6...
Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı
Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar...
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk...

Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı

Hatay sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar arasında 1990 yılında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin düzenlediği planlı operasyonla yakalandı.

Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı

8. Hudut Bölük Komutanlığında görevli iken sorumluluk bölgesinde bulunan ve şu anki adı 2. Hudut Bölük Komutanlığı Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka Karakolu olan Karataş Karakolunun 400 metre güneyinde 16 Haziran 1990'da kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan Amasyalı Piyade Teğmen Zafer Toka'nın şehit edilmesiyle ilgili o dönemin görgü tanıklarının ifadeleri incelendi.

Uzun süren incelemeler sonunda, tanıkların ifadesinde adı geçen şüpheli "Salih" isimli kişinin, Suriye'nin Afrin-Racu bölgesindeki Mamul Uşağı köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salih Osman olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
SınırTeğmenşehit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.