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Şehit polis Erkan Gökteke için mevlit

Şehit polis Erkan Gökteke için mevlit

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, narkotim ekibine silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için mevlit programı düzenlendi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Yaşar Acar Camii'nde düzenlenen mevlide, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu katıldı.

Yerlikaya, Aktaş ve Köroğlu, şehit polisin babası Hakkı Gökteke ile aynı safta mevlidi dinledi.

Şehitlere duayla sona eren mevlitte, lokma, şeker ve Yasin-i Şerif kitabı dağıtıldı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaşİstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğluİstanbul Valisi Ali YerlikayaŞehit Polis Memuru Erkan Gökteke
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