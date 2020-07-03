Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Kaldırım: 41 yaralı var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te olay yerinde. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Hendek'e hareket etti.