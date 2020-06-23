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Polis memuru Arslan'ın şehit edildiği saldırının sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Polis memuru Arslan'ın şehit edildiği saldırının sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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