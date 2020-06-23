Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Polis memuru Arslan'ın şehit edildiği saldırının sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
23 Haziran 2020 Salı 10:00