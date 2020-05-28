Plaj ve sahiller sessiz kaldı

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun oluştuğu Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm kentlerindeki sahil ve plajlar, bu senenin aynı döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için her yıl milyonlarca kişinin kullandığı plaj ve sahillerdeki sakinlik ile "kontrollü normalleşme" süreci için boş görüntülendi.