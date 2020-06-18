Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde 500'den fazla terör hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.

Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Pençe-Kartal Operasyonu’nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin’de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.

Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.

İHA ve SİHA'lar sürekli takipte

Operasyonun başlamasından bu yana geçen yaklaşık 36 saat içinde terör örgütüne ait belirlenen 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın (Çok Namlulu Roketatar) yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.

Atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından, belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Komandolar, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe çıkan zorlu arazi koşullarında terör yuvalarına girmeyi sürdürürken İHA ve SİHA'lar da bölgeyi sürekli tarıyor.