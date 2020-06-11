Otobüs biletlerine indirim geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan tavan ücret tarifesinde düzenlemeye gidecek. Otobüs bileti tavan fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 düşürülmesi planlanıyor.

Bakanlık, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'ta yayımladığı tebliğle yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.

Söz konusu tebliğle otobüs bilet fiyatları devlet güvencesi altına alınırken, vatandaşlara yüksek fiyatlarla bilet satılmasının önüne geçilmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

İstanbul-Ankara bilet fiyatı en fazla 120 lira olacak

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yüzde 50 doluluk oranına ilişkin sınırlamayı kaldırmıştı. Bu kapsamda aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70-75'ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek.

Bakanlık, kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek.

Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek.

Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.

"Tavan fiyat uygulaması kalkabilir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, beklenen sonuçları almaları nedeniyle yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi.

Vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm düzenlemeleri geciktirmeden yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu "Bu tebliği de yayımlayarak vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Hatta sürecin seyrine göre mevcut tebliğin 31 Temmuz'dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan-taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını karşısında verdiği "Milli Mücadele"nin dünya ülkelerinin hayranlıkla takip ettiği bir süreç olarak kaydedildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak bu zorlu süreci de atlatacağız. Vatandaşımızın bu dönemde göstermiş olduğu anlayış ve sabır aslında başarımızı katlayan en önemli faktörlerin başında geliyor. Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Vatandaş için üretiyor, onlara hizmet ediyoruz."