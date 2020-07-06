Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden yabancı uyruklu 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Afganistan uyruklu M.Ö'nün üzerinde 35 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin, uyuşturucuyu temin ettiğini söylediği aynı ülke vatandaşı H.Ö. de bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Evde yapılan aramada 5'er gramlık üç paket sentetik uyuşturucu bulundu.

Ürgüp ilçesinde de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 52 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 22 fişek ele geçirildi, araçtaki ikisi Afganistan uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Afganistan uyruklu M.Ö, H.Ö, H.H. ve E.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Kesici Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.