Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlıyor
Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurul...
İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden çete çökertildi
İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine...
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa 'açığa satış yasağı' tedbiri
Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa...
TBMM Adalet Komisyonu barolar düzenlemesi için 5 günde 52 saat mesai yaptı
TBMM Adalet Komisyonu barolar düzenlemesi...

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden yabancı uyruklu 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Afganistan uyruklu M.Ö'nün üzerinde 35 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin, uyuşturucuyu temin ettiğini söylediği aynı ülke vatandaşı H.Ö. de bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Evde yapılan aramada 5'er gramlık üç paket sentetik uyuşturucu bulundu.

Ürgüp ilçesinde de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 52 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 22 fişek ele geçirildi, araçtaki ikisi Afganistan uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Afganistan uyruklu M.Ö, H.Ö, H.H. ve E.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Kesici Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
NevşehirTutuklamaUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.