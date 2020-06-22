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Meteorolojiden yağış uyarısı

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağışEgeMarmara
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