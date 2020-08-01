Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor salgın korona corona
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk
Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır
Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi...
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına...
PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla...

Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, dün 17.30 sıralarında Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece kontrol altına alındı.

Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın sahasında akşamüstü saatlerinde bazı noktalarda alevler tespit edildi.

Yeniden dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Hacıköseli Mahallesi yolunu sivil araçlara kapattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Orman Yangını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.