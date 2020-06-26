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Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21 sıralarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem can kaybına neden olmazken hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.21'deki depremin 9,29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi. 

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

Manisa Valisi Karadeniz: Depremin merkezi Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin merkezinin Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olduğunu belirtti.

Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Hem Saruhanlı ilçesinde hem de depremin meydana geldiği Kumkuyucak Mahallesi'nin yakın olduğu Gölmarmara ilçesinde tüm köyleri tek tek taradıklarını anlatan Karadeniz, şunları söyledi:

"Sağlık kuruluşlarımızla da bilgi alışverişinde bulunduk. Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir. Bu depremde herhangi bir kayda değer hasar söz konusu değil. Ege Bölgesi her an depreme hazırlıklı bulunmamız gereken bir bölge. Şu ana kadar Manisa merkezde hissedilecek şekilde bir artçı yaşamadık. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
ManisaDeprem
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