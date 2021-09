Konya GastroFest Festivali başlıyor!

Türk ve Dünya Mutfağından Lezzetler sloganıyla Gastronomi ve Turizm sektöründe faaliyet gösteren favorilezzetler.com, son yıllarda gastronomi yönüyle ön plana çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü’nün daveti üzerine şehre Gastro Lezzet Turu düzenlendi. 01-03 Ekim tarihinde düzenlenecek olan Konya GastroFest Festivali öncesi gerçekleşen geziye İstanbul medyasından birçok isimle birlikte Favori Lezzetler Gezi&Seyahat yazarları, mekan yazarları, chefler katıldı. İki gün süren “Gastro Şehirler” Lezzet turların ilk gününde Türkiye’nin en modern kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi ziyaret edildi. En iyi Mice Yatırımı ödüllü merkez açıldığı günden buyana birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Daha sonra Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’ni ziyaret ettik. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir yer tutuyor. Yine Konya’nın görülmeye değer önemli yerlerinden birisi olan Panorama Konya Müzesi’ni gezi programınıza eklemeniz gezinize ayrı bir anlam katacaktır. Özellikle listenin en başına almanız, ziyaret edeceğiniz diğer destinasyonları daha anlaşılır bir şekilde ziyaret etmenizi sağlayacaktır.

Konya Karatay’da bulunan Konya Mutfağı’nın lezzetlerini bulabiliceğiniz Konya Mutfağı Mevlana’da yemek molası verdik. Geziye devam eden ekip daha sonra Rengarenk tezgahlarıyla asırlık Melike Hatun Çarşısı’na uğramadan geçemedik.Sonbahar uğramadığı Konya’da “Kadınlar Pazarı” olarak da tanınan çarşı, ürün çeşitliliğiyle her mevsim insanların uğrak yeri olurken, rengarenk tezgahlar da fotoğraf sevdalılarının ilgi odağı haline geliyor. Gezinin ilk akşamını Konya manzarası ve eşsiz lezzetleriyle Akyokuş Park Konya Mutfağı ile sonlandırdık. Gezinin ikinci gününde ise günümüzden 9 bin yıl önce yerleşim yeri olmuş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeri olan Çatalhöyük’ü ziyaret etme şansını bulduk. Dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olan Çatalhöyük, 1960’lı yıllardan beri devam eden kazılar, M.Ö. 9000’e tarihlenebilecek, yoğun bir şekilde kullanılmış bir Neolitik (Yeni taş çağı) yerleşim yerini ortaya çıkarmıştır. Çatalhöyük’ten sonraki durağımız Anadolu Selçuklu Osmanlı Kültürleri ile yoğrularak oluşmuş Konya ev mutfağına ağırlık verilmiş olan Lokmahane lezzetlerini tattık. Hamur işlerinde ağırlıklı olan bu mutfakta etli ve meyveli yahniler erişteler,çeşitli bütümetler, sebzeli bütümetler (ortolar), hoşaflar , kompostolar, şerbetler, tiritler, sündürmeler , paparalar, helvalar ve kayganalarda bu zenginliğe katgı sağlarlar. Etli dolmalar,kuru dolmalar,Zeytinyağlı yaprak sarmaları vişne tiridi ve üzeri ballı höşmerim tatlıları katmerler say say bitmez. Lokmahane lezzetlerini tattıktan sonra Konya ilinin Selçuklu ilçesine bağlı turistik yerlerden birisi olan Sille’ye gittik. Sille, Konya’nın 7 km kuzey batısında yer alan derin ve dar bir vadinin iki yakasında kurulmuş. Vadinin arasından akan bir dere bulunmaktadır. Sille günümüzde Selçuklu Belediyesi’ne bağlı bir mahalledir. Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararınca “kentsel sit alanı” olarak ilân edilmir. Sille bölgesi, Frigyalılardan günümüze iskân görmüş, Bizans döneminden itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuş. Erken Hristiyanlık devrinin ilk merkezlerinden; İstanbul-Kudüs arasındaki hac yolunun önemli konaklama noktalarından birisi olarak dikkat çekmektedir. Hristiyanlığın ilk yıllarında havarîlerden Aziz Paul ve arkadaşlarının Konya’ya geldikleri, dinlerini yaymaya çalıştıkları, baskılar karşısında da Sille civarındaki dağlara çekildikleri bilinmektedir. Konya da 75 yıldır yağ somonu yapan Tarihi Şendağlı Yağ Somunu etli ekmek dükkanına gittik. Kavurmalı, Kaşarlı, Küflü peynirli ve daha birçok farklı çeşit lezzetleriyle müdavimlerini ağırlıyor. Gezimizin son gününde yıllardır değişmeyen lezzetiyle üst sıralarda adından sözettiren İstanbul Pastanesi’nde yorgunluk kahvelerimizi içerek İstanbul’a hareket ettik.