Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477...
Fiyatlarında artış yapan otomotiv firmaları kredi paketi kapsamından çıkarıldı
Fiyatlarında artış yapan otomotiv firmaları...
CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi
CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu...
Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık
Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler...

Kastamonu'da çeken akıntıya kapılan iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Kastamonu'da çeken akıntıya kapılan iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde "çeken akıntı"ya kapılan iki çocuk, vatandaşlarca kurtarıldı.

Liman mevkisindeki sahilde denize giren Y.S.H ve F.E.H, dalgaların oluşturduğu çeken akıntıya kapıldı. Çocukların kıyıya çıkamadığını gören vatandaşlar, kumsaldaki can simitlerini alarak suya girdi.

Belediye ve polis ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekibince yapılan müdahalenin ardından Abana İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan belediye anons sistemlerinden yapılan duyuruda, sahil şeridinde denize giren vatandaşların çeken akıntıya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
AbanaBoğulma Tehlikesiçeken AkıntıKaradenizKastamonuRip
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.