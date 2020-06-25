Karargahın yoğun mesaisi

Pençe-Kaplan Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede faaliyetlerini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, haftanın büyük bölümünü gerek Ankara gerekse sınır bölgesindeki harekat merkezlerinde birlikte geçirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar faaliyetleri sevk ve idare eden Akar ve TSK komuta kademesi, sınır hattına giderek operasyon bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Bölge genelinde hassas bir dönemden geçilirken Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşen görevi büyük sorumlulukla yerine getirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ile semalarını korumayı sürdürüyor.

Faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'de yapılan tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının tamamına yakını sahada görev almaya devam ediyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki gerek normalleşme gerekse terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki teröristle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor.

Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında görev yapan TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bununla birlikte Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Pençe operasyonları

Tüm bu yoğun faaliyetlerin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri bir de Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonunu başlattı.

Pençe-Kartal Operasyonu ile de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekatı icra etti. Söz konusu operasyonla yurt içindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar, terör örgütüne ait 81 hedefi yerle bir etti.

Bu harekatın hemen ardından ise Hakurk'taki terör hedeflerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları devam ederken Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik bir kez daha teröristlerin inlerine girmeye başladı.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında hava hücum harekatıyla bölgeye inen komandolar, 160'tan fazla el yapımı patlayıcı ve mayını imha etti, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirdi, hava, kara birliklerinin ateşi sonucu 700'den fazla hedefi imha etti.

Karargahta yoğun mesai

Tüm bu faaliyetlerin gerek planlanmasının gerekse sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği Milli Savunma Bakanlığında son dönemde yoğun mesai harcanıyor. Faaliyetler, harekat merkezinde yakından takip edilirken çalışmalar kuvvet komutanlıklarının harekat merkezileri ile koordinasyon içinde yönetiliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi de yoğun çalışmalarını Bakanlık ve karargahlarda sürdürüyor. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geçen haftanın büyük bölümünü harekat merkezlerinde geçirdi.

Akar ve Komutanlar ilk olarak Pençe-Kartal Operasyonu için Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’ne indi. Akar ve TSK komuta kademesi, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'ta belirlenen hedeflerin bir bir vurulduğu harekatı gece geç saatlere kadar buradan takip etti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, ertesi gün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde yoğun mesai yaptı. Sabahın ilk ışıklarına kadar burada kalan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları, Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sevk ve idare etti. İki gece boyunca sabaha kadar operasyonu takip eden Akar ve komutanlar, bölgede büyük bir başarıyla birliklerini sevk ve idare eden birlik komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü, talimatlar verdi.

Söz konusu operasyonda ilk olarak belirlenen hedefler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından vuruldu. Ardından top, obüs atışlarıyla dövülen bölgeye komandolar tarafından hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda yerli ve milli üretim Atak helikopterleri ile İHA ve SİHA'lar da önemli görevler üstlendi, üstlenmeye devam ediyor.

Sınır bölgesine gitti

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi cuma günü ise sınır bölgesine gitti. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinden operasyonu takip eden Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları operasyon bölgesini de yakından inceledi.

Helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi’ne giden Akar ve komutanlar, burada faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesini de yerinde inceledi.

950 metre rakıma sahip Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe-Kaplan Operasyonu’nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bunların yanı sıra Akar ve Komutanlar, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na da çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Güçlükonak şehitlerinin ailelerine güçlü taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Şırnak'taki yoğun mesaileri arasında Silopi'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde de bulundu.

Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyünde Kürtçe ağıtlarla karşılanan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde, Silopi’de bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret eden Akar ve komutanlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile taziye dileklerini iletmesinin ardından, bir şehit yakınının "intikamımızın alınmasını istiyoruz" sözleri üzerine Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanırken, şehit eşlerinden birinin Türk Bayrağı istemesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Getirilen Türk Bayrağı'nı Bakan Akar öperek şehit eşine hediye etti. Köy sakinleri ise kendileriyle bir ve beraber olduklarını belirten Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

Tüm bu yoğun çalışmaların yanında Akar, yabancı savunma bakanları ile diplomatik faaliyetlerini de yürüttü. Milli Savunma Bakanı Akar, geçen hafta NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na da katıldı.

30 müttefik ülke savunma bakanlarının ikinci defa video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda, savunma ve caydırıcılık konuları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin de bir kez daha gözden geçirilirken, ikinci dalgaya karşı alınabilecek önlemler konusunda mutabakat sağlandı.