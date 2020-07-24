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Kahramanmaraş'ta huzur uygulamasında aranan 61 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta huzur uygulamasında aranan 61 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda aranan 61 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sokak uygulamalarına ve şüpheli şahıs takiplerine ağırlık verdi.

Kent genelinde arananların saklandığı adreslere yönelik uygulama yapan ekipler, aralarında cezaevi firarilerinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPolisTutuklama
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