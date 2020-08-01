Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar survivor salgın korona corona koronavirüs
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk
Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır
Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi...
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına...
PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla...

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Fırnız bölgesinde piknikçilerin yoğun bulunduğu bölgede, iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle orman yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, dozer, teknik personel ve işçilerle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ve polis ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da yangın riskine karşı tahliye ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşOrmanYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.