Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.

"Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı davada dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı da yaralayan eski albay Erkan Öktem, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 9 kişinin şehit edilmesine ilişkin 10 kez, 14 sanık ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Aynı sanıkların arasında bulunduğu 86 kişi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi.

Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bazı tutuksuz sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, Temmuz 2017'de açılan davanın sonuna gelindiğine dikkati çekerek, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bazı savunmalar çerçevesinde belirtilen hususlarda özellikle mahkemenin bağımsızlığı, tarafsızlığı veya herhangi bir yerden gelen talimatlar çerçevesinde hareket ettiğine ilişkin hiçbir iddia varit değildir. Mahkememize hiç kimse bu zamana kadar emir ve talimat vermemiştir. Mahkeme, tüm iş ve eylemlerinde tarafsızlığını muhafaza etmiştir." diye konuştu.

Köksal, mahkemenin, darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü'nce iç ve dış destekli olarak gerçekleştirildiği kanaate vardığını bildirerek, "Gerekçeli kararda her şeyi göreceksiniz." dedi.