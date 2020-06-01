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İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (15-40 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağış1 HAZİRAN
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