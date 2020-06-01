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İstanbul'da kontrollü normale dönüşün ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde bazı noktalarda trafik yoğunlu yaşanıyor.

İstanbul'da kontrollü normale dönüşün ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Birçok iş yerinin normal mesai saatine dönmesi ve işletmelerin de kepenklerini açması sonrası sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda bazı yerlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Gülsuyu, Küçükyalı, Sahrayıcedit, Göztepe mevkilerinde Kadıköy istikametine doğru sabah saatlerinde trafikte yoğunluğu yaşandı.

E-5 ve TEM otoyollarında da birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Beylikdüzü-Avcılar, Yenibosna-Bahçelievler ve Halıcıoğlu-Okmeydanı istikametinde yoğunluk gözlenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yavaş ilerliyor.

Haliç Köprüsü'nde de çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Beşiktaş ve bağlantı noktalarında da trafik olduğu gözlendi.

Bazı noktalarda küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre saat 09.15'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 49 gösterilirken, toplu taşıma araçlarında da önceki haftalara göre yoğunluk gözlendi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulNormalleşme
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