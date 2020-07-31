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İHH, Kurban Bayramında Kosova'da 2 bin aileye ulaşmayı hedefliyor

İHH, Kurban Bayramında Kosova'da 2 bin aileye ulaşmayı hedefliyor

PRİZREN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla Kosova'da kurban eti dağıtıyor.

İHH Kosova temsilcisi Fadil Pushkolli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak Kosova’da bu yıl yaklaşık 2 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, dağıtımda önceliğin etnik toplum gözetmeden ihtiyaç sahibi yaşlı ve yetimlere verileceğini belirtti.

Kosova’da bu yıl İHH tarafından 30 büyükbaş hayvanın kesileceğini aktaran Pushkolli, "İHH bu yıl yaklaşık 2 bin aileye kurban eti dağıtarak yardım ediyor.” dedi.

- "Türkiye'den başka kimse yardım getirmiyor"

Kosovalı ihtiyaç sahibi Avdi Tahiri de "Türkiye'den başka kimse bize yardım getirmiyor.” diye konuştu.

İHH, Kosova'nın başkenti Priştine, Prizren, Skenderay ve Mamuşa bölgeleri dahil 15 belediyedeki ihtiyaç sahiplerine bayram süresince kurban eti ulaştıracak.

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hak Ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım VakfıKosovaKurban BayramıPrizren
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