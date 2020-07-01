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İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin "Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında

Sabah saatlerinde Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirlerince karşılandı. 

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