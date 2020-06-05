Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu birliğimiz, dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi." ifadesinde bulundu.