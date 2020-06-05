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Cuma vakti vatandaş cami avlusu, stadyum ve pazar yerlerini doldurdu

Cuma vakti vatandaş cami avlusu, stadyum ve pazar yerlerini doldurdu

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da cuma namazı, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami avlusu, stadyum, pazar yeri ve okul bahçelerinde kılındı.

Kovid-19 normalleşme sürecinde Antalya'da, vatandaşlar cuma namazı için cami avlularına koştu. Önceden dezenfekte edilen cami avlularında vatandaşların ellerine dezenfektan sıkıldı, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılar yapıldı.

Abdestlerini evlerinde alan vatandaşlar, cami avlularının yanı sıra pazar yerleri, okul bahçeleri ve stadyumda namaz kıldı. Tek kullanımlık ya da kendi getirdikleri seccadelerini sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlere seren vatandaşlar, geçen hafta olduğu gibi cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

- Muğla

Muğla merkez ve ilçelerinde önceden dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.

Bodrum Kaymakamlığınca gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ilçe stadına gelenler yanlarında getirdikleri seccadelerle cuma namazını kıldı.

Marmaris ilçesinde Hisarönü, Orhaniye ve Bayır Mahalelerinde camilerin bahçesi sosyal mesafe kuralına uygun olmayacağı düşüncesiyle düğün salonlarında cuma namazı kılındı.

- Burdur

Burdur'da merkez, ilçe ve köylerde önceden duyurulan açık alan ve camilerin bahçesinde maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak cuma namazı kılındı.

Camilerin iç mekanına girişlere izin vermeyen ekipler, açık alanlara belirlenen kapasitede vatandaşların girmesine izin verildi.

Seccadelerini işaretlenen alanlara seren vatandaşlar, namaz için aralarında en az bir buçuk metre mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerinin kapalı olduğu gözlenirken evlerinde abdestlerini alarak gelen vatandaşlar, ellerini dezenfekte ederek belirlenen alanlarda namazını kıldı.

- Isparta

Isparta'da kent merkezindeki Ulu Cami'nin avlusuna gelenlerin maske taktıkları ve namaz öncesinde ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak yanlarında getirdikleri seccadelerde saf tuttu.

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