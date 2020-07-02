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Çankırı ve Kastamonu Belediye başkanlarından sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesaplarını askıya aldıklarını bildirdi.

Çankırı ve Kastamonu Belediye başkanlarından sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını askıya aldığını hatırlattı.

Esen, "Genel Başkanımızın sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkati çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Vidinlioğlu da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, "Açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım. Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm." açıklamasında bulundu.

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