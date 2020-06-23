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Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.d

Bursa AFAD Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Manisa AFAD Müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
BursaSelGenç Kız
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