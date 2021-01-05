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Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'i öğrenci değil

Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'i öğrenci değil

"Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu"

Çataklı, "Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi." ifadelerini kullandı.

Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü"

"Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü." diyen Çataklı, "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'i öğrenci değil"

Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

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