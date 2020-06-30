Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona survivor salgın koronavirüs
Avrupalılara 'tatil için en doğru yer Türkiye' çağrısı
Avrupalılara 'tatil için en doğru...
Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde
Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk...
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları...
Barolara ilişkin teklif TBMM'de
Barolara ilişkin teklif TBMM'de
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı...

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri ölü ele geçirildi

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesinin failleri arasındaki gri listede yer alan terörist "Partizan" kod adlı Adil Akyürek ölü ele geçirildi.

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi. 

Ölü ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

Teröristle, bir RPG-7 roketatar, bir M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Bedirhan Bebek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.