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Bakan Pakdemirli: 2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlık bünyesinde çalışacak 2 bin 347 personelin atamasının merkezi yerleştirmeyle yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli: 2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, bakanlıkta istihdam edilecek yeni mühendis, veteriner, tekniker ve teknisyenlere ilişkin paylaşımda bulundu. 

Bakan Pakdemirli 2 bin 347 eve daha aş ve iş sağladıklarını belirterek, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker, 50 teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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