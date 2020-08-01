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Antalya'da suda hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası telef oldu

Antalya'da suda hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası telef oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası, rehabilitasyon merkezine götürülürken telef oldu.

Konyaaltı Plajı'nda güneşlenen vatandaşlar, kıyıdan 30 metre uzakta deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi olduğunu belirterek, cankurtaranlardan yardım istedi. Yardım için bölgeye giden cankurtaranlar, yüzemediği görülen bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı.

Deniz kaplumbağasını sahile çıkaran cankurtaranlar, Belek Turizm Merkezi'nde yuva yapan caretta carettaları izleyen Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyelerine bilgi verdi.

Sahile gelen EKAD üyeleri, deniz canlısının Antalya sahillerinde ender görülen yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) olduğunu belirledi.

EKAD üyelerince alınan deniz kaplumbağası, rehabilitasyon merkezine götürülürken telef oldu.

Dernek tarafından Antalya'da yürütülen Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi'nin asistanlığını yürüten Kerem Yekta Atatunç, AA muhabirine, yeşil deniz kaplumbağasında bariz bir yara izi bulunmadığını söyledi.

Kaplumbağanın bölgede çok ender yumurtlama yaptığını, beslenme ve kışlama amacıyla Antalya Körfezi'ne geldiğini anlatan Atatunç,"Yaşamsal göstergeleri çok düşüktü. Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçmiştik ama maalesef kurtarılamadı. Erkek kaplumbağanın beslenemediği için telef olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
EKADKonyaaltı SahiliYeşil Deniz Kaplumbağası
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