Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477...
Fiyatlarında artış yapan otomotiv firmaları kredi paketi kapsamından çıkarıldı
Fiyatlarında artış yapan otomotiv firmaları...
CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi
CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu...
Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık
Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler...

Ağrı'da göle giren genç boğuldu

Ağrı'da göle giren genç boğuldu

AĞRI (AA) - Ağrı'da Balık Gölü'ne giren genç boğuldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse köyünde yaşayan Sayım ve eşi Sibel ile çocukları Murat Bulut (18), piknik yapmak için Ağrı-Iğdır sınırındaki Balık Gölü kıyısına gitti.

Tanyolu köyü Adakent mezrası yakınlarında göle giren Murat Bulut, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi ve çevredekilerin çabası yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Destek talebi üzerine bölgeye gelen Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi, gencin cansız bedenini gölden çıkardı.

Bu sırada fenalaşan aile yakınlarını sağlık ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Bulut'un cenazesi incelemenin ardından Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bulut'un Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiği ve sonuçların açıklanmasını beklediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AğrıBalık GölüBoğulmaçocuk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.