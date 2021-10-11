Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Balıkesir salgın
3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz
3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki...
Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir
Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar...
THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu
THY, Avrupa'da en çok uçan...
Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu...

Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.