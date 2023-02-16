TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapıldı.

Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi.

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen isimler arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen telefonlara baktı.

Yayının devamında Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Ebru Gündeş, Erkan Petekkaya, Sedef Avcı, Engin Altan Düzyatan, Serenay Sarıkaya, Esra Ketenci, Sümeyye Aydoğan, Hilal Anay, Mert Ramazan Demir, Mehmet Yalçınkaya, Zuhal Topal, Barış Kılıç, Feyyaz Şerifoğlu, Rojda Demirer, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Canan Ergüder, Doğa Rutkay ve Binnur Kaya kampanyaya destek vermek üzere gelen telefonları yanıtladı.