Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu. Play-off çeyrek final maçlarında iki galibiyete ulaşarak rakiplerine üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom, adlarını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı final serisinde son şampiyon Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom ise Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek. Üç galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselecek.

Play-off yarı final serisinde ilk 2 müsabaka, normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom ile ikinci bitiren Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde yarı final maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

4 Haziran Pazar:

15.30 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

5 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Haziran Salı:

20.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

8 Haziran Perşembe:

20.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) (AA)