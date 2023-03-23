2007 yılından bu yana London Legal International Hukuk firmasının kurucu ortağı ve yöneticisi Burcu Holmgren konuk olarak katıldığı programda Obezite Cerrahisi/Bariatrik Cerrahi yaptırmış ve bu ameliyat için Türkiye'yi tercih etmiş hastaların daha sonra bir komplikasyon yasaması halinde Türkiye yasalarına göre hangi haklara sahip olduklarını anlattı. Ameliyatlardan sonra komplikasyon yaşayan yabancı hastaların Türkiye’de ki davalarını üstlenen başarılı avukat Burcu Holmgren, hastalara ameliyat öncesi hangi kriterlere bakmaları gerektiğini anlatıp, yasal olmayan medikal şirketler hakkında dikkatli olunması konusunda uyardı ve bilgiler verdi.

TÜRKİYE SAGLIK TURIZMINDE EN POPULER ÜLKE

Programda ayrıca, Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısı ele alındı. Son yıllarda Gastrik Sleeve adıyla bilinen Mide Kelepçe ameliyatları için Avrupa ve İngiltere’den Türkiye'ye çok sayıda kişinin geldiği, güven duydukları ve uzman doktorların yer aldığı Türkiye’yi tercih ettikleri konuşuldu. Tüp mide ameliyatı başta olmak üzere bunu deneyimleyen kişilerin olumlu sonuçlar aldığının altı çizildi ancak bazı kliniklerin hızlıca randevu verip ertesi haftaya ameliyat tarihi vermesi eleştirildi, BMI adli kriteri 30 un altında olan kişilere yapılması yasak olan mide kelepçesi ameliyatının, 24 BMI ile başvurdukları 27 klinikden 6 si tarafından kabul edilmiş olması şaşkınlık yarattı. Ayrıca paket seklinde sunulan ameliyat hizmetinin iyice araştırılmadan kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Avukat Burcu Holmgren, hastalara kolaylık gibi görünen uçak bileti, ameliyat, doktor, ameliyat sonrası bakim, havalimanı karşılama gibi her şeyin dahil edildiği paket sağlık programlarının aslında iyi araştırılmazsa tehlikeli olabileceğini, burada önemli olanın ameliyatı yapacak doktor olduğunu, diğer yan hizmetlere odaklanılmaması gerektiğini anlattı. Bu süreçte yaşanan sıkıntıları hasta-doktor ve hastane ilişkisinde olabilecek sıkıntıları, hastaların hukuki sorunlarını birçok mesleki/tıbbi ihmal davaları takip eden ünlü avukat Burcu Holmgren Türkiye’deki hukuk sisteminin yabancı hastaları koruduğunun altını çizdi.