T.C. Millî Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, 25 Nisan 2023'te Moskova'da Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular şunlardır:

Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi,

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar,

Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele,

Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantının ardından, Suriye'de ve bölgedeki istikrarın temin ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ