Dünyanın dört bir yanından 1 milyardan fazla Müslüman 23 Mart Perşembe günü itibarıyla Ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken Spotify, bu dönemin dinlenme trendlerini gösteren geçen yıla ait verileri* açıkladı. Açıklanan veriler, Ramazan ayında dinleyiciler arasında en popüler olan modlar ve en çok dinlenen Ramazan çalma listelerinin yanı sıra, en popüler podcast kategorileri ve günün en yüksek dinleme zamanı gibi detayları içeriyor.

"İftar"dan şafağa: Sağlık ve Maneviyat podcast’leri yükselişte

Spotify’ın açıkladığı verilere göre, 2022 Ramazan trendlerine bakıldığında sağlık ve maneviyat temalı podcast kategorilerinin dinlenme oranlarında kayda değer bir artış görülüyor. Ramazan ayının kutlandığı ülkelerde sağlık ve maneviyat podcast’leri geçen yılın Ramazan ayına göre yüzde 42 daha fazla dinlenirken, aynı podcast kategorisinin gün batımından hemen önceki zaman aralığındaki dinlenme oranında ise yüzde 13’lük artış görülüyor. Benzer bir eğilimle Türkiye’de de sağlık ve maneviyat podcast’lerinin dinlenme oranı 2022 Ramazan ayında özellikle gün batımından önce yüzde 17 oranında artış gösteriyori. 2022 verilerine göre, Ramazan’da genel olarak platformda oldukça popüler olan “suç” temalı podcast dinlenmelerinde de yüzde 71 oranında ciddi bir düşüş görülüyor.

Ramazan ayında insanların manevi gelişim ve tefekkür ihtiyaçlarına eşlik edebilecek şeylerden biri de favori çalma listeleri. Spotify verilerine göre Ramadaniyat, Salam, İftar, İlahiler, Ramazan, Tatlı Huzur ve İyi Bayramlar gibi çalma listeleri geçtiğimiz yıl platformda en çok dinlenen Ramazan temalı çalma listeleri olarak öne çıkıyor.

Ramazan’ın “ruh hali”: Chill

Geçen yılın dinlenme oranlarına göre 2022 Ramazan ayına damgasını vuran mod “chill”' olurken, onu “mutlu” ve “özgür” gibi modlar takip ediyor. Öte yandan, geçen yılın Ramazan döneminde, dünya genelinde oyun ve fitness çalma listelerindeki dinlenme oranlarında düşüş gözleniyor.

Ramazan’da Türkiye: Tam bir gece kuşu!

Dinlendirici içeriklerin gün içindeki en yüksek saatlerine baktığımız zaman, Türkiye’nin tam bir gece kuşu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Spotify’ın 2022 Ramazan verilerine göre, diğer ülkelerde en çok günün erken saatlerinde chill içerikler dinlenirken, Türkiye’deki kullanıcılar meditasyon temalı podcast’leri ve chill çalma listelerini en çok gece saat 23.00’te dinliyor. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Endonezya gibi diğer ülkelerde ise chill müzik ve çalma listelerinin dinleme oranları daha çok saat 08.00 civarında zirve yapıyor.

* Bahsedilen tüm veriler Spotify tarafından platformun Ramazan 2022 dinlenme istatistiklerinden alınmıştır