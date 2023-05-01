Ermeni yetkililere göre Türkiye bu konuda önceden bildirimde bulunmadı. Bu gelişmenin 24 Nisan'da anılan 1915 olaylarının yıl dönümünden birkaç gün sonra yaşanması dikkat çekti. Ankara'nın Ermenistan ile uzun yıllardır diplomatik ve ticari ilişkileri bulunmuyor.

Şubat ayında Türkiye'nin güney illerini etkileyen yıkıcı depremler sonrası Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım ulaştırılması için iki ülke sınır kapısı 35 yıl sonra ilk kez açılmıştı. Ancak her yıl 1915'te yüz binlerce Ermeninin yaşamanı yitirdiği olayları 'soykırım' olarak tanıyan ülkelerle Ankara arasında diplomatik gerginlikler yaşanabiliyor. Ankara, bu yıl da 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Biden'a tepki göstermişti.

Ermeni yetkililere göre Türkiye bu konuda önceden bildirimde bulunmadı. Moldova merkezli FlyOne'ın bir yan kuruluşu olan FlyOne Armenia, Aralık 2021'de faaliyetlerine başladı. Havayolu şirketinin sekiz Avrupa ve Orta Doğu ülkesinden 14 farklı noktaya uçuş gerçekleştirdiği biliniyor ve uçuşlar için Türkiye hava sahasını kullanıyordu. Bu gelişmenin 1915 olaylarının yıl dönümü olarak anılan 24 Nisan tarihinden birkaç gün sonra yaşanması dikkat çekti. Ankara'nın Ermenistan ile uzun yıllardır diplomatik ve ticari ilişkileri bulunmuyor. Şubat ayında Türkiye'nin güney illerini etkileyen yıkıcı depremler sonrası Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım ulaştırılması için iki ülke sınır kapısı 35 yıl sonra ilk kez açılmıştı.

1915'de yüz binlerce Ermeninin yaşamanı yitirdiği olayları 'soykırım' olarak tanıyan ülkelerle Ankara arasında her yıl diplomatik gerginlikler yaşanabiliyor. Ankara, bu yıl yine 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Biden'a tepki göstermişti.

Etiketler: Türkiye, FlyOne Armenia, hava sahası kapatma, Ermenistan, Avrupa seferleri, diplomatik ilişkiler.