Eyüp Aratay, “Türkiye LPG Derneği olarak, ülkemiz, sektörümüz ve kamu yararı odaklı faaliyetlerimize güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Türkiye LPG Derneği’nin 15 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 46. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim de belirlendi. Eyüp Aratay, 2 yıl süreyle yeniden Türkiye LPG Derneği Başkanı olurken Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gökhan Tezel (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Güray Işıkgüner (Muhasip Üye), Ayşe Abamor Bilgin, Cem Deniz, Tolgay Nur, Yakup Yazar, Mahmut Çil ve Fehmi Arıkan’dan oluştu.

Türkiye enerji sektörünün köklü ve güçlü STK’ları arasında yer alan Türkiye LPG Derneği’nin tam 51 yıldır sektörümüze ve ülkemize katkı sağlayan, kamu yararını gözeten çalışmalara imza attığına değinen Eyüp Aratay, “Türkiye LPG Derneği, kurulduğu ilk günden bu yana çok aktif ve etkili bir STK olarak, ülkemizde LPG’nin gelişiminde ve dünyanın sayılı sektörleri arasında yer almasında önemli ve belirleyici rol üstlenmiştir. Dernek olarak, önümüzdeki 2 yıllık yeni dönemde de ülkemiz, sektörümüz ve kamu yararı odağımızla güçlü çalışmalarımızı aralıksız ve güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ