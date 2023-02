Yardımcı, Türkiye'de kişi başı et tüketiminin daha da artmasını sağlamak için federasyon olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ankara'da sektör temsilcileri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla, ramazan öncesi gündeme gelmeye başlayan et fiyatlarına ilişkin spekülatif açıklamaların önüne geçmek amacıyla toplantı yaptıklarını aktaran Başkan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Ramazana iki ay olmasına rağmen et fiyatlarının artması için spekülatörlük yapıyorlar. Sayın Bakanımız da açıkladı. Ülkemizde yeterince hayvanımız da etimiz de var. Girdi maliyetlerinin artması ister istermez et fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'nin tek gündemi sanki etmiş gibi spekülatörlük yapıyorlar, gündem yaratmaya çalışıyorlar. Eti gündemden kaldıracağız. Et önemli gıdamız, içinde tüm vitaminler var. Kalsiyum, fosfor, A, B, B12 vitaminleri bakımından zengin. İnsan hücrelerini yenileyen önemli bir gıda. İnsanımız gitsin etini alsın istiyoruz."

Et ve Süt Kurumu'nun karkas et çalışması

Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun ramazan için hazırlıklarını tamamlayarak, ihtiyaç durumunda üreticilerin maliyetlerini göz önünde bulundurarak piyasaya taze karkas et satışı yapma kararına ilişkin, vatandaşın ucuz et yemesi için devletin her zaman fiyatta denge sağladığını bildirdi.

Hem üreticiyi, kasabı hem de vatandaşı korumanın önemli olduğunu ifade eden Yardımcı, şöyle konuştu:

"Ramazan için biz şimdiden çalışmalara başladık. Her yıl ramazanda söylediğim spekülatörler çıkıyor, devletimiz bunu dengelemek için Et ve Süt Kurumu aracılığıyla et getiriyor, getirecek de. Ben her zaman buna karşı olduğum halde, bu sefer karşı değilim. Spekülatörler için devletimiz gerekeni yapacak. Et ve Süt Kurumu denge olsun, hem üreticiyi hem esnafı korusun ve herkes kazansın istiyoruz. Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız. Spekülatörlerin karşısındayız, korkumuz da yok. Her yıl aynısını yapıyorlar, devletimiz buna yönelik tedbirini alıyor."