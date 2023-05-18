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Final serisinde 5. ve son maç 22 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK, sahasında İzmit Belediyespor 'u 56-53 mağlup ederek, seride durumu 2-2'ye getirdi.