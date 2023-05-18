Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK, sahasında İzmit Belediyespor'u 56-53 mağlup ederek, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Final serisinde 5. ve son maç 22 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Salon: Alanya 75. Yıl Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Mustafa Candemir Tabak, Fatih Erdoğan
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 3, Çisem İncel 6, Betül Kutlu 6, Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Cowling 26, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 2, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 4
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 5, Eda Şahin 3, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 10, Büşra Akgün 7, Jones 18, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 2, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 8
1. periyot: 13-12
Devre: 30-32
3. periyot: 46-44
(AA)