TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın bu yıl 75’incisini düzenlediği Türkiye Jeoloji Kurultayı, bu yılki ana teması Jeolojik Kökenli Kaynakların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği ve bu yıl 75’incisi gerçekleşen Türkiye Jeoloji Kurultayı’na altın sponsor olarak katıldı.

Ankara Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde düzenlenen kurultayın açılış törenine; ABB Genel Sekreter Yardımcısı Bekir Ödemiş, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz katıldı.

Bu yılki ana teması Jeolojik Kökenli Kaynakların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü olarak belirlenen kurultay, 14 Nisan’a kadar devam edecek.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İLE İŞ BİRLİĞİ

Kurultayın açılış töreninde konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Bekir Ödemiş, hem Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı hem de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak tüm çalışmalarında Jeoloji Mühendisleri Odası ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin hepsine kapımızı önyargısız ve samimiyetle açtık. Bunun en güzel örneklerinden birini de Jeoloji Mühendisleri Odası ile yaşadık. 2020 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Jeoloji Mühendisi Odası Başkanı Hüseyin Alan ve Sayın Başkan’ımız Mansur Yavaş’ın imzaladığı bir iş birliği protokolü başlattık. Bu çerçevede de Ankara’da var olan jeopark alanlarının belirlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir adım attık. Birleşmiş Milletler tarafından kentlerin afetlere karşı dirençli hâle getirilmesi amacıyla başlatılan programa katılarak belge alan ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kızılcahamam ve Çamlıdere jeositini UNESCO’nun doğal miras listesine dâhil edeceğiz.”

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ STANT AÇTI

Ulusal ve uluslararası pek çok firmanın katıldığı kurultayda, ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı da stant açtı.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler de, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız bir çalışmayla her dönem Büyükşehir Belediyesinin kentsel dirençliliği artırmayla ve toplumu afetlere hazırlamakla ilgili çalışmaları ülkemizin dört bir yanından gelen yer bilimi uzmanlarına, planlama uzmanlarına, mühendislere aktarmak ve bu yönde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Toplumumuz afetler konusunda yeterli duyarlılığa ulaşmaz, bu yönde yasal mevzuat değişikliklerini talep etmezsek, yasa koyucular eksiklikleri geç kalmadan gidermezlerse ne yazık ki her depremde, her doğal afette can kayıplarıyla yasa boğuluyoruz. İstedik ki bu farkındalığı artıralım, istedik ki çalışmalarımızı Türkiye’nin dört bir tarafında meslek alanımızda çalışmakta olan afet planlama süreçlerinde iş birliği yaptığımız kitlelerle paylaşalım” diye konuştu.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise deprem sürecinde uzmanlarının görüşlerinin dikkate alınmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “2,5 milyon kişinin imar barışından faydalandığı bir ülkede sadece politikacıları sorgulayarak afet sürecini yönetemeyiz. Bir konut satın alırken konutun musluğunun üzerindeki etiketi merak ettiğimiz kadar evin hangi zemin üzerinde olduğunu merak etmiyorsak, buradaki sorumsuzluğun sahibi bizleriz. 18 binden fazla üyesi olan yer bilimcilerin bu büyük örgütün yöneticilerini dikkate almadığınız müddetçe yukarıda ne kadar nitelikli üretim yaparsanız yapın bedelini ağır ödersiniz” değerlendirmesinde bulundu.