Türkiye İtibar Akademisi, ülke ekonomilerinde son yıllarda giderek öne çıkan ‘impact’ (etki) kavramını araştırdı. Araştırmayla kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine yön veren sektörlerin hangileri olduğu mercek altına alındı. Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “12 yıldır gerçekleştirdiğimiz Türkiye İtibar Endeksi çerçevesinde bu yıl sektörlerin ülke ekonomisine yön veren etki gücünü de ölçümledik. Buna göre, kamuoyunun gözünde ülke ekonomimiz üzerinde ‘Beyaz Eşya’, ‘Bankacılık’ ve ‘Akaryakıt’ etki gücü en yüksek sektörler. Etki algısı araştırmamızı gelecek yıl şirketler zemininde de yapmayı, bu sayede ülke ekonomisine yön veren ve etki gücü yüksek markaları belirlemeyi planlıyoruz” dedi.

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından, Beykoz Üniversitesi’nin akademik desteği ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) raportörlüğünde gerçekleştirilen sektörel etki araştırması sonuçları belli oldu. Türkiye İtibar Endeksi kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde Aralık 2022 – Ocak 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi aranarak gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörlerin kamoyu zihininde bıraktığı algı çerçevesinde ülke ekonomisi üzerindeki etki gücü incelendi.

“Sektörlerin etki gücü, o sektördeki markaların itibarlarıyla doğru orantılı”

Sektörlerin etki gücünün, o sektörlerdeki markaların algılanan değerleri ve itibarlarıyla ile doğru orantılı olduğunu belirten Acar, “Dijitalleşme ve teknolojiye önem veren, tüm iletişim kanallarında sağlıklı bir şekilde yer alan, reklam veren ve kamuoyu tarafından bilinirliği yüksek, güven duyulan ve itibarları görece diğer sektörlerdekilere göre yüksek markaların yer aldığı sektörlerin, kamuoyu tarafından da etkili sektörler olarak algılandığını gözlemledik. Buna göre ‘Beyaz Eşya’, ‘Bankacılık’ ve ‘Akaryakıt’ sektörlerinin kamuoyu tarafından algı etkileri üst sıralarda yer alıyor. Marka iletişiminde başarılı ve doğru pazarlama organizasyonu kurarak marka mimarilerini doğru inşaa eden şirketlerin yer aldığı sektörler, halkımız nezdinde ülke ekonomisindeki itici güç olarak düşünülüyor” dedi.

Sektörlerin Etki Gücü Sonuçları:

Sektör Etki Gücü Skoru %

1. Beyaz Eşya 83.3%

2. Bankacılık 80.3%

3. Akaryakıt 75.5%

4. Ayakkabı ve Çanta 75.5%

5. Kargo 72.1%

6. Deterjan 71.9%

7. Otomobil 66.1%

8. Kişisel Bakım (Şampuan ve Saç Bakım Ürünü) 65.1%

9. Küçük Ev Aletleri 64.5%

10. Süt Ürünü 63.6%

11. Kadın Giyim 63.4%

12. Meyve Suyu veya Gazsız İçecek 63.3%

13. Süpermarket 62.4%

14. Peynir 62.4%

15. Erkek Giyim 62.3%

16. Holding 61.8%

17. Kağıt Havlu ve Tuvalet kağıdı 60.9%

18. Kot/Jean 60.1%

19. Mobilya 59.4%

20. Yatak 58.8%

21. Ketçap/Salça 58.8%

22. Kahve Zinciri 57.4%

23. Bisküvi 57.3%

24. Makarna 56.3%

25. Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri 56.1%

26. Şekerleme ve Çikolata 56.0%

27. Özel Hastane 56.0%

28. Kozmetik 53.9%

29. Oto Lastiği 53.0%

30. İç Giyim 51.6%

31. Beyaz Et 50.8%

32. Porselen ve Züccaciye Ürünü 50.6%

33. İç ve Dış Cephe Boyası 49.4%

34. Altın ve Mücevherat 48.8%

35. Halı 47.8%

36. Fast Food Yabancı 47.4%

37. Özel Okul 47.4%

38. Konserve 45.6%

39. Ev Temizlik Malzemesi 45.4%

40. Pizza Yabancı 43.3%

41. Kırtasiye Ürünü 42.0%

42. İnşaat 40.8%

43. Vakıf Üniversiteleri 40.5%

44. Restaurant 40.3%

45. E Ticaret Sitesi 39.8%

46. Fast Food Yerli 39.3%

47. Yapı Market 38.8%

48. Dijital Sipariş Platformu 36.3%

49. Elektronik Perakende 35.4%

50. Ahşap Parke ve Ahşap Kapı Ürünü 34.9%

51. Sigorta 34.9%

52. Ankastre 34.1%

53. Pizza yerli 33.8%

54. Akü 33.8%

55. Oyuncak 30.3%

56. Ev Tekstili 28.9%

57. Enerji Dağıtım 28.0%

58. Kripto Para Borsası 27.5%

59. Lojistik 26.9%

60. Gıda Takviyesi ve Vitamin 26.3%

61. Şarküteri 23.1%

62. Enerji Üretim 22.4%

63. Ticari Araç 22.3%

64. Vitrifiye ve Seramik 16.4%

65. Araç Kiralama 16.1%

66. Mutfak ve Banyo Tezgahı 14.4%

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