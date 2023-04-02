Türkiye İtibar Akademisi, ülke ekonomilerinde son yıllarda giderek öne çıkan ‘impact’ (etki) kavramını araştırdı. Araştırmayla kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine yön veren sektörlerin hangileri olduğu mercek altına alındı. Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “12 yıldır gerçekleştirdiğimiz Türkiye İtibar Endeksi çerçevesinde bu yıl sektörlerin ülke ekonomisine yön veren etki gücünü de ölçümledik. Buna göre, kamuoyunun gözünde ülke ekonomimiz üzerinde ‘Beyaz Eşya’, ‘Bankacılık’ ve ‘Akaryakıt’ etki gücü en yüksek sektörler. Etki algısı araştırmamızı gelecek yıl şirketler zemininde de yapmayı, bu sayede ülke ekonomisine yön veren ve etki gücü yüksek markaları belirlemeyi planlıyoruz” dedi.  
Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından, Beykoz Üniversitesi’nin akademik desteği ve  Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) raportörlüğünde gerçekleştirilen sektörel etki araştırması sonuçları belli oldu. Türkiye İtibar Endeksi kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde Aralık 2022 – Ocak 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi aranarak gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörlerin kamoyu zihininde bıraktığı algı çerçevesinde ülke ekonomisi üzerindeki etki gücü incelendi.

“Sektörlerin etki gücü, o sektördeki markaların itibarlarıyla doğru orantılı”
Sektörlerin etki gücünün, o sektörlerdeki markaların algılanan değerleri ve itibarlarıyla ile doğru orantılı olduğunu belirten Acar, “Dijitalleşme ve teknolojiye önem veren, tüm iletişim kanallarında sağlıklı bir şekilde yer alan, reklam veren ve kamuoyu tarafından bilinirliği yüksek, güven duyulan ve itibarları görece diğer sektörlerdekilere göre yüksek markaların yer aldığı sektörlerin, kamuoyu tarafından da etkili sektörler olarak algılandığını gözlemledik. Buna göre ‘Beyaz Eşya’, ‘Bankacılık’ ve ‘Akaryakıt’ sektörlerinin kamuoyu tarafından algı etkileri üst sıralarda yer alıyor. Marka iletişiminde başarılı ve doğru pazarlama organizasyonu kurarak marka mimarilerini doğru inşaa eden şirketlerin yer aldığı sektörler, halkımız nezdinde ülke ekonomisindeki itici güç olarak düşünülüyor” dedi.

Sektörlerin Etki Gücü Sonuçları:

Sektör    Etki Gücü Skoru  %

1.    Beyaz Eşya    83.3%

2.    Bankacılık    80.3%

3.    Akaryakıt    75.5%

4.    Ayakkabı ve Çanta    75.5%

5.    Kargo    72.1%

6.    Deterjan    71.9%

7.    Otomobil    66.1%

8.    Kişisel Bakım (Şampuan ve Saç Bakım Ürünü)    65.1%

9.    Küçük Ev Aletleri    64.5%

10.    Süt Ürünü    63.6%

11.    Kadın Giyim    63.4%

12.    Meyve Suyu veya Gazsız İçecek    63.3%

13.    Süpermarket    62.4%

14.    Peynir    62.4%

15.    Erkek Giyim    62.3%

16.    Holding    61.8%

17.    Kağıt Havlu ve Tuvalet kağıdı    60.9%

18.    Kot/Jean    60.1%

19.    Mobilya    59.4%

20.    Yatak    58.8%

21.    Ketçap/Salça    58.8%

22.    Kahve Zinciri    57.4%

23.    Bisküvi    57.3%

24.    Makarna    56.3%

25.    Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri    56.1%

26.    Şekerleme ve Çikolata    56.0%

27.    Özel Hastane    56.0%

28.    Kozmetik    53.9%

29.    Oto Lastiği    53.0%

30.    İç Giyim    51.6%

31.    Beyaz Et    50.8%

32.    Porselen ve Züccaciye Ürünü    50.6%

33.    İç ve Dış Cephe Boyası    49.4%

34.    Altın ve Mücevherat    48.8%

35.    Halı    47.8%

36.    Fast Food Yabancı    47.4%

37.    Özel Okul    47.4%

38.    Konserve    45.6%

39.    Ev Temizlik Malzemesi    45.4%

40.    Pizza Yabancı    43.3%

41.    Kırtasiye Ürünü    42.0%

42.    İnşaat    40.8%

43.    Vakıf Üniversiteleri    40.5%

44.    Restaurant    40.3%

45.    E Ticaret Sitesi    39.8%

46.    Fast Food Yerli    39.3%

47.    Yapı Market    38.8%

48.    Dijital Sipariş Platformu    36.3%

49.    Elektronik Perakende    35.4%

50.    Ahşap Parke ve Ahşap Kapı Ürünü    34.9%

51.    Sigorta    34.9%

52.    Ankastre    34.1%

53.    Pizza yerli    33.8%

54.    Akü    33.8%

55.    Oyuncak    30.3%

56.    Ev Tekstili    28.9%

57.    Enerji Dağıtım    28.0%

58.    Kripto Para Borsası    27.5%

59.    Lojistik    26.9%

60.    Gıda Takviyesi ve Vitamin    26.3%

61.    Şarküteri    23.1%

62.    Enerji Üretim    22.4%

63.    Ticari Araç    22.3%

64.    Vitrifiye ve Seramik    16.4%

65.    Araç Kiralama    16.1%

66.    Mutfak ve Banyo Tezgahı    14.4%

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