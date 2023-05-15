TİP'in öne çıkan milletvekilleri Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık, seçimlerde yeniden milletvekili seçildi. Ayrıca, Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay da Hatay'dan milletvekili seçildi ve böylece TİP, Meclis'teki koltuk sayısını korumuş oldu.

Ancak, Antalya'da aday olan Barış Atay, Muğla'dan aday gösterilen oyuncu Mehmet Aslantuğ, İzmir'den aday gösterilen İrfan Değirmenci ve Balıkesir'den aday olan oyuncu Serhat Özcan'ın milletvekili seçilemediği görüldü.

Bu seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre, Emek ve Özgürlük İttifakı toplamda 66 milletvekili çıkardı.