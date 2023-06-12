Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 14, Eylül ayında düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Tanıtılan yeni modeller, Türkiye'de de tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Ancak, WWDC 2023 sonrası yapılan zam sonrasında Türkiye, iPhone'un en pahalı olduğu ülke olarak birinci sıradaki yerini korudu.

ABD'deki 799 dolarlık başlangıç fiyatına karşılık, Türkiye'deki fiyat 37.999 TL oldu. Vergilerle birlikte bu tutarın dolar karşılığı 1771 dolara ulaştı. Böylece Türkiye, en pahalı iPhone 14'ün satıldığı ülke oldu.

Özellikle Türk Lirası'nın dolar karşısında son bir ayda %10'dan fazla değer kaybetmesi, iPhone'un zamlanan Türkiye fiyatının dolar bazında düşmesine yol açtı. Ancak, bu durum dahi Türkiye'nin en pahalı iPhone satın alınan ülke olmasına engel olamadı.

Geçtiğimiz yıl Brezilya’nın başı çektiği en pahalı iPhone sıralamasında Türkiye, bu yıl da birinci sırada yer aldı. Öte yandan, en ucuz iPhone'un satıldığı ülke ise iPhone'un anavatanı olan ABD oldu.

İşte iPhone 14 serisinin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler:

iPhone 14:

En ucuz: Çin ($858)

En pahalı: Türkiye ($1771)

iPhone 14 Plus:

En ucuz: Kanada ($927)

En pahalı: Türkiye ($1944)

iPhone 14 Pro:

En ucuz: ABD ($1094)

En pahalı: Türkiye ($2287)

iPhone 14 Pro Max:

En ucuz: Hong Kong ($1201)

En pahalı: Türkiye ($2446)

Bu durum, Türkiye'deki iPhone kullanıcılarının maalesef cüzdanını yakmaya devam ediyor. Türkiye'deki teknoloji severlerin, iPhone 14 serisini satın alabilmek için bir hayli derin cebi olması gerekiyor.

Apple'ın yeni serisi iPhone 14'ün yüksek fiyatları nedeniyle, Türkiye'deki kullanıcıların tercihlerini değiştirecekleri veya daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelecekleri düşünülüyor. Ayrıca Türkiye'deki bu yüksek fiyatlar, ikinci el pazarının da hareketlenmesine neden olabilir. Kullanıcılar, eski modellerini elden çıkararak yeni model iPhone 14'e geçiş yapmayı tercih edebilirler. Ancak bu durum, eski modellerin ikinci el piyasasında fiyat artışına neden olabilir. Bu nedenle, iPhone kullanıcıları, yeni model almayı düşünüyorlarsa, alışverişlerini dikkatli bir şekilde planlamalıdırlar.