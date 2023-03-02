Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) 38. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 2023-2026 dönemini kapsayan 3 yıl için görev yapacak yönetim ve denetim kurulları belirlendi. 28 Şubat 2023’te Limak Eurasia Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda, Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, üst üste ikinci kez Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

“Türkiye İMSAD olarak kalıcı ve örnek etki yaratacak projeler için çalışıyoruz”

38. Olağan Seçimli Genel Kurul’un açılış konuşmasında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük acılara neden olan depremlerden dolayı üzüntüsünü dile getiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Maalesef acımız ve kaybımız çok büyük, yaralarımız çok derin. Depremin ilk gününden bu yana ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız yardım seferberliği için tek yürek oldu. Ülkemize has eşi benzeri olmayan Çanakkale ruhunu ve dayanışma şuurunu bir kez daha yaşadık. Emsalsiz yardımlaşma gücümüz ile yaralarımızı hep beraber saracağımıza eminim. Türkiye İMSAD olarak depremin ilk gününden itibaren yardımların ihtiyaç noktalarına tek elden ulaştırılması için TOBB, TÜSİAD, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumla iletişim halindeyiz. Bu kurumlardan ve derneklerimizden gelen talepleri, ilgili ürün gruplarındaki üyelerimize ulaştırıyor, gereken bağlantıları ve koordinasyonu sağlıyoruz. Üyelerimizin bölgede yer alan bayi ağları ve saha ekipleri vasıtasıyla bize ulaşan bilgileri ve ihtiyaçları gereken mercilere iletmek için çalışmalar yürütüyoruz. Seferberlik düzeyinde destek sağlayan tüm üyelerimize minnettarım. Türkiye İMSAD olarak kalıcı ve örnek etki yaratacak projeler için çalışıyor ve güçlerimizi birleştireceğimize inanıyorum. Cumhuriyet tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Yüksek dayanışma şuuru ile sektörümüzün ihtiyaçları karşılayacağına eminim”

Deprem güvenliği bilincini, farkındalığı tespit etmek ve geliştirme stratejilerini belirlemek adına uzun vadeli bir seferberlik başlatılması gerektiğini ifade eden Tayfun Küçükoğlu ilk hedefin deprem yaralarını sarmak olduğunun altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Kurtarma aşamasından sonra geçici barınma oluşturma ve kalıcı çağdaş yaşam koşullarının planlanması süreci için tüm ülke olarak seferberlik halindeyiz. Türkiye İMSAD olarak yıllardır deprem felaketine karşı atılması gereken adımlara dair birçok çalışma yaptık ve raporlar yayımladık. Kamu ve medya temaslarımızda bu konulara dikkat çektik. Fakat biliyoruz ki bunlar bugünden yarına uygulanacak çözümler değil. Deprem konusunda topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var. Deprem güvenliği bilincimizin gelişimini orta ve uzun vadeli kalıcı tedbirler için önemli görüyoruz. İhtiyaç yoksa mücadele olmaz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi benzeri bir yöntemle deprem güvenliği bilincinin farkındalık ve davranışa dönüşme boyutunu tespit etmemiz ve geliştirme stratejilerini belirlemek adına uzun vadeli bir seferberliği başlatmamız gerekiyor. Ama öncelikli hedefimiz depremin yaralarını sarmak. Şu anda kurtarma aşamasından sonra geçici barınma oluşturma ve kalıcı çağdaş yaşam koşullarının planlanması süreci içindeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre ilk etapta 270 binin üzerinde yıkık, ağır hasarlı yapı bulunuyor. Artçı depremler ve kesinleşen tespitler etkisi ile kalıcı konut rakamı yükselebilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın planladığı çağdaş yaşam nitelikleri ile tasarlanan kalıcı konut oluşturma seferberliği evrensel boyutta büyüktür. İnşaat endüstrimiz kalıcı, çağdaş yaşam konutlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan malzemeleri üretme potansiyeline sahiptir. Burada kritik olan faktör malzeme cinsi, miktarı ve ihtiyaç zamanının koordinasyonu olacaktır. Amacımız koordinasyonun ideal seviyede oluşmasını sağlamaktır. Yüksek dayanışma şuuru ile sektörümüzün ihtiyaçları karşılayacağına eminim.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ