Ülkemizde arka arkaya yaşanan depremler 11 ilimizde ağır yıkımlar meydana getirirken, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, hem söz konusu depremler hem de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını kaydeden Tayfun Küçükoğlu, “42 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına, yüz binlercesinin de evinden olmasına sebep olan bu felaket, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Felaketin ilk gününden itibaren hem Türkiye İMSAD olarak, hem de bireysel olarak tüm desteğimizle afetzedelerimizin yanında yer aldık. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen ne varsa yapmakta kararlıyız. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı genlerinde taşıyan bir millet olarak, Çanakkale ruhuyla topyekun başlattığımız bu mücadelemizle yaralarımızı birbirimize sarılarak birlikte saracağız” dedi ve 11 ilimizi sarsan yıkıcı afetin tüm Türkiye’ye deprem gerçeğini telafisi olmayan kayıplarla bir kez daha hatırlattığına dikkat çekti.

“İz bırakacak programları hayata geçirmeliyiz”

“Türkiye İMSAD olarak yıllardır deprem felaketine karşı atılması gereken adımlara dair birçok çalışma ve rapor yayımladık. Kamu ve medya temaslarımızda bu konulara dikkat çektik. Fakat biliyoruz ki bu tarz çalışmalar bugünden yarına uygulanacak çözümler değil” diyen Tayfun Küçükoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Deprem konusunda topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var. Günübirlik çözümler yerine önceliğimiz bir bilinç seferberliği oluşturmaktır. Halkımızın deprem güvenliği bilincini tespit etmemiz ve geliştirme stratejilerini belirlemek adına uzun vadeli bir seferberliği başlatmamız gerekiyor. İz bırakacak plan ve programları hayata geçirmeliyiz. İyi bir plan ve kararlılıkla, farkındalık ve bilinç oluşturarak değişimi tabandan başlatmalıyız. Ancak bu koşullar çerçevesinde çağdaş yaşam koşullarına uygun konforlu ve güvenli yapılara sahip olabiliriz.”

“Deprem bilinci oluşturulmasına odaklanmamız şart”

Depremlerin yer kabuğunun bir gerçeği olduğunu ve etkilerini minimuma indirmenin mümkün olduğunu söyleyen Tayfun Küçükoğlu; “Deprem içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de depremler olmaya devam edecek. Dolayısıyla depremin nerede ve ne büyüklükte olacağını tartışırken depremle birlikte yaşamayı öğrenmek için öncelikle deprem bilinci oluşturulmasına odaklanmamız şart. Önemli olan deprem gerçeğine uyum sağlayabilmek, bu gerçekle birlikte yaşayabilmek ve buna göre bir deprem yönetmeliği oluşturmak. Nitekim ülkemizde de tüm bu riskler doğrultusunda oluşturulmuş bir deprem yönetmeliği mevcut” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi