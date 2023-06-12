Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi nisan ayı sonuçlarına göre, çalışma gün sayısındaki azalmaya bağlı olarak ihracatta gerileme yaşandı. Nisan 2023’te 2,19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen inşaat malzemeleri ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2 düşüş gösterdi. İhracat miktar olarak 3,29 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, yıllık inşaat malzemeleri ihracatı ise 31,29 milyar dolara geriledi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Nisan ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, mart ayında hızlı bir toparlama gösteren dış ticaret, nisan ayında yeniden geriledi. Çalışma gün sayısındaki azalmaya bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi ihracatı nisan ayında değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2 azalarak 2,19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Pazarlardaki zayıflama da ihracatın gerilemesinde etkili oldu.

Ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 21,3 arttı

Rapora göre, Nisan 2023’te inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak 3,29 milyon tona geriledi. Depremin miktar olarak ihracat üzerindeki belirgin sınırlayıcı etkisi mart ayında azalmışken, nisan ayında da çalışma gün sayısının azalması etkisini gösterdi. Sektördeki ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 0,66 dolar/kg ile nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 21,3 arttı. Nisan ayı performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemeleri ihracatı 31,29 milyar dolara geriledi. Yıllık ihracat değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 geriledi. 2023 Nisan ayında ihracat miktar olarak ise yıllık bazda geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 22,2 azalarak 50,68 milyon tona indi. Yıllık ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 19,3 artarak 0,62 dolar/kg’a yükseldi. Yıllık ihracatın pazardaki yavaşlama ve TL’deki değer kaybına bağlı olarak gerilediği vurgulanan raporda, TL’nin değer kazanması halinde ihracatın yeni rekorlar kırabileceği belirtildi.

İnşaat malzemeleri ithalatı bir önceki aya göre geriledi

Sektöre dair ithalat rakamlarına ilişkin de bilgi verilen raporda, Nisan 2023’te inşaat malzemeleri ithalatında 1 milyar doların aşıldığı mart ayına oranla bir gerileme olduğuna dikkat çekildi. Buna rağmen bu yıl nisan ayında 917 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ithalat, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9,2 artış gösterdi. Miktar olarak 317 bin 731 ton seviyesinde gerçekleşen ithalat, ortalama birim fiyatı açısından 2,89 dolar/kg oldu. İnşaat malzemeleri ithalat birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında düşüş gösterdi.

Alt sektörlerde ihracat miktar olarak azalıyor

İnşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansı 2023 Nisan ayında bir önceki mart ayının oldukça altında gerçekleşti. Ayrıca geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında da düşüş eğilimleri ortaya çıktı.

Rapora göre, 2023 Nisan ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer ve miktar olarak geçen yılın nisan ayına göre düştü. Miktar olarak düşüşlerde çalışma gün sayısının azalması ve pazarlardaki yavaşlama etkisi görüldü. Değer olarak düşüşte ise belirleyici miktardaki düşüşler oldu.

2023 Nisan ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ise ihracat birim fiyatları 2022 Nisan ayına göre yükseldi. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki gerileme eğilimine rağmen fiyatlar geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti.