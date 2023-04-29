Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Alınan karar kapsamında karşılıklı hava yolu seferlerinin artacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus ve Türk hava yolu şirketlerinin haftada toplam 1.300'den fazla sefer gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.AA

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan Rus basınına yapılan açıklamada, iki ülke arasında en üst düzeyde varılan mutabakat kapsamında karşılıklı hava yolu seferlerine ilişkin karar alındığı belirtildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile karşılıklı hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.