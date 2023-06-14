Türkiye - Hollanda maçı ne zaman? Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları Hollanda ile 5. maçında karşılaşacak. Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmış, 4.maçında ABD'ye yenilmişti. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Dört maçta 3 galibiyet alan Filenin Sultanları, beşinci maçında Hollanda'yı yenmenin peşinde.

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?

Türkiye - Hollanda maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 15:30'da başlayacak.

Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda?

Türkiye Hollanda maçını TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları'nın VNL'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise aşağıdaki gibidir:

14 Haziran 2023 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)

15 Haziran 2023 12.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor)

16 Haziran 2023 08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)